Путин пообещал досрочно уравнять МРОТ и прожиточный минимум

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет повышен до уровня прожиточного минимума на восемь месяцев раньше обещанного срока, заявил президент РФ Владимир Путин.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце декабря 2017 года глава государства подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Согласно документу, с 1 января МРОТ в России повышается до 9489 руб. в месяц, и далее ежегодно будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года.

Теперь, по словам Путина, предполагается уравнять минимальный размер оплаты труда с прожиточным минимумом уже с мая текущего года, в связи с улучшением экономического состояния страны. Он пояснил, что позитивный эффект от этих изменений ощутит около 4 млн человек.



"Это не только те, кто работает в государственных и муниципальных учреждениях, но это и те, кто работает на малых предприятиях, это определённая часть работающих пенсионеров", — передаёт слова Путина "Интерфакс". Он добавил, что от уровня МРОТ зависит и размер пособий для беременных, а также выплат в связи с родами или временной нетрудоспособностью.