Администрация Кургана перечислит оставшиеся субсидии "Водному союзу" после проверки документов

В администрации Кургана ответили на обвинения "Водного союза" в том, что власти не доплатили ресурсоснабжающей организации более 46 млн рублей из суммы положенной по договоренности субсидии.

"Город не слагает с себя обязанности по перечислению "Водному союзу" денег в рамках существующего соглашения. Бюджет Кургана на прошлый год включал в себя расходы на субсидию в размере более 70 млн рублей. Сейчас идет проверка документов, которые подтверждают затраты организации. После проверочных процедур мы сформируем заявку на оплату субсидии", - сообщили Накануне.RU в управлении массовых коммуникаций и общественных отношений администрации Кургана.

Как ранее сообщало Накануне.RU, у "Водного союза" образовались многомиллионные долги перед подрядчиками и поставщиками за проведенные работы и поставку оборудования. В организации посчитали, что руководство Кургана пренебрегло оговоренными условиями соглашения.