Путину показали новый электропоезд, которым планируется заменить уральские "Ласточки"

В рамках рабочей поездки в Тверскую область Владимир Путин посетил Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ), ознакомился с работой предприятия, осмотрел готовую продукцию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Генеральный директор завода Андрей Соловей рассказал президенту о производственных показателях и эффективности мер государственной поддержки.

Владимир Путин посетил ряд цехов, осмотрел готовую продукцию: городской электропоезд "Иволга" и низкопольный трамвай. Главе государства также показали выпускаемые на ТВЗ двухэтажные пассажирские вагоны.

Кроме того, президент встретился с сотрудниками предприятия и ответил на их вопросы.

Электропоезда нового поколения "Иволга" были запущены 29 июня одновременно с завершением строительства нового ТПУ "Солнечная" на Киевском направлении Московской железной дороги. Как сообщалось, до 2018 года все экспрессы на Киевском направлении железной дороги заменят на эти составы. В будущем поездами "Иволга" планируется заменить "Ласточки" уральской компании "Синара", которые курсируют на МЦК, отмечают "Ведомости".