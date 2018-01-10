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УФАС рассмотрит жалобу на конкурсный отбор регоператора по обращению с ТКО для Челябинского кластера
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полигон тбо (2016) | Фото: 25rus.org

В УФАС поступила жалоба на действия минэкологии области при проведении конкурсного отбора регионального оператора по обращению с ТКО на территории Челябинского кластера. Рассмотрение жалобы назначено на 11 января. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.
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Жалоба поступила от ООО "Спецпроект" (Волгоград). Компания просит выдать организатору торгов предписание об устранении нарушений действующего законодательства путем аннулирования торгов.

Заявитель указал на сокращение организатором торгов периода подачи заявок, установление обеспечения заявки в необоснованном размере (109 млн рублей) и ограниченным способом обеспечения, увеличение в несколько раз минимального значения размера обеспечения обязательств по соглашению.

Компания считает, что министерство неправомерно включило в документацию условия об обязанности оператора обеспечивать содержание существующих контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников помещений в МКД. Также она указывает на чрезмерную ответственность регоператора за ненадлежащее исполнение обязательств и несоответствие сведений в конкурсной документации и Территориальной схеме обращения с отходами.

Отметим, что прием заявок на конкурс продлится до 15 января. По результатам торгов будет заключено соглашения на 10 лет.

Напомним, в ноябре УФАС отменило конкурс по концессии на создание инфраструктуры по утилизации и размещению ТБО на территории Челябинского кластера.

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10.01.2018 16:15 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
18:15 Екб


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УФАС рассмотрит жалобу на конкурсный отбор регоператора по обращению с ТКО для Челябинского кластера
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