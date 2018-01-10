Новый директор "Тагил-ТВ": О планах говорить преждевременно, с коллективом работаю второй день

Владимир Путинцев, недавно назначенный на должность директора нижнетагильской муниципальной телестудии "Тагил-ТВ", уже познакомился с коллективом. Об этом он сам рассказал Накануне.RU.

Напомним, назначение произошло еще 30 декабря прошлого года, и как раз за день до этого был уволен прежний руководитель, опытный медиа-менеджер телестудии Александр Соловьев. Правда, пока на официальном сайте телекомпании никаких изменений нет. Однако в администрации кадровые перестановки подтвердили.

"С журналистским коллективом уже познакомились. Я переговорил практически со всеми сотрудниками, как индивидуально, так и коллективно. Конечно, определенные планы уже намечаются, но говорить об этом преждевременно - собственно на работе я сегодня второй день. Назначение [на должность директора] было 30 декабря, но конкретно на месте и с коллективом я работаю второй день. В целом планы на перспективу есть", - рассказал Владимир Путинцев.

В медиа-сообществе Нижнего Тагила ходят слухи, что заместителем нового директора якобы будет назначен экс-депутат городской думы Андрей Муринович.

"Я впервые слышу об этой информации", - коротко прокомментировал Путинцев.

Перестановки на муниципальном телевидении, как считают эксперты, могут оказаться чувствительными для подготовки Нижнего Тагила к мартовским выборам президента РФ. Второй по величине город Свердловской области не только часто называют "Путинградом" из-за особого внимания к нему федеральных властей, еще он закрепил за собой славу полигона для обкатки предвыборных технологий. Напомним, на пост директора "Тагил ТВ" Владимир Путинцев переместился из культурной сферы - ранее он работал художественным руководителем во дворце культуры "Юбилейный".