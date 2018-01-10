"Это не религиозное предписание". Глава Курганской епархии не одобряет крещенские купания в проруби

Митрополит Курганский и Белозерский Иосиф назвал крещенские купания в ледяной воде "светским развлечением" и отметил, что церковь относится к такому обряду неодобрительно.

Как отметил глава курганской епархии, массовое купание в крещенской проруби отнюдь не является религиозным предписанием, а всего лишь недавно с помощью СМИ вошедшим в широкий оборот народным обычаем.

"Поэтому купание не может быть названо, как выражаются светские чиновники, "культовым мероприятием". Это, скорее, светское развлечение. В некоторых местах существует обычай в праздник Крещения Господня купаться в реках, купаются в особенности те, которые на Святках переряживались, гадали и прочее, суеверно приписывая этому купанию очистительную силу от этих грехов. Такой обычай нельзя оправдать желанием подражать примеру погружения в воде Спасителя, а также примеру палестинских богомольцев, купающихся в реке Иордане во всякое время. На востоке для богомольцев это безопасно, потому что там нет такого холода и таких морозов, как у нас. В пользу этого обычая не может говорить и верование в целебную и очистительную силу воды, освященной Церковью в самый день Крещения Спасителя, потому что купаться зимой, значить требовать от бога чуда, или же совершенно пренебрегать своей жизнью и здоровьем", - говорится в сообщении митрополита на сайте епархии.

Как сообщил Иосиф, церковь не призывает к крещенским купаниям.

"Тем не менее, во многих местах уже установился обычай таких народных купаний. Епархиальный Совет Курганской епархии обсудил сложившуюся ситуацию и принял решение, что в случае, если местные органы власти готовы взять на себя заботу по организации и проведению данного народного обычая, приходы епархии могут оказать в этом необходимую помощь. Самим же приходам и духовенству не следует выступать инициаторами и организаторами подобных, не имеющих основания в церковном уставе мероприятий", - добавил митрополит.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 19 января в праздник Крещения Господня в Кургане можно будет искупаться в двух купелях, их оборудуют по всем правилам на пляже "Бабьи пески". В остальных местах купание будет считаться несанкционированным и всю ответственность за возможные негативные последствия возьмут на себя сами верующие.