Десантный корабль "Ямал" столкнулся с сухогрузом в Эгейском море

Большой десантный корабль "Ямал" столкнулся в Эгейском море с сухогрузом "Орка-2" из Сьерра-Леоне.

Инцидент произошел 30 декабря. "Ямал" следовал в Севастополь из Средиземного моря, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Черноморского флота.

В результате столкновения никто не пострадал, корабли остались на ходу.

По данным ЧФ, инцидент возник по вине сухогруза. Российской стороной было составлено нотариально заверенное заявление о морском протесте, в котором изложены обстоятельства инцидента для последующих действий по возмещению нанесенного ущерба за счет виновного.

Ранее сообщалось, что "Ямал" 23 декабря через Черноморские проливы проследовал в Сирию, до этого он перевозил груз в эту страну в ноябре 2017 года.

По сообщениям зарубежных СМИ, этот корабль и суда вспомогательного флота ВМФ России участвуют в операции под названием "Сирийский экспресс" по доставке боеприпасов для российской авиагруппы на авиабазе "Хмеймим" и сирийской правительственной армии, ведущей бои с исламистами.

В апреле 2017 года средний разведывательный корабль ЧФ "Лиман" затонул в Черном море после столкновения с иностранным судном в 40 км к западу от пролива Босфор.