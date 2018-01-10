Рабочая группа прикамского заксобрания перенесла рассмотрение проекта об ограничении пенсий чиновников

Рабочая группа Законодательного собрания Пермского края не стала готовить ко второму чтению проект поправок в закон о пенсия государственных служащих. Заседание группы должно было состояться сегодня, но из-за большого количества замечаний к проекту его перенесли на 18 января, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутат заксобрания Александр Григоренко сообщил, что замечания есть у ГПУ, УАЗД, КСП и прокуратуры. Кроме того, проект вызывает резкое недовольство у чиновников высокого ранга. "Видимо, до начала рабочей группы будут срочно вноситься поправки", - отметил он.

Напомним, что принятый в первом чтении проект ограничивает максимальный размер пенсии за выслугу лет для чиновников, она не сможет превышать 31,5 тыс. руб. Проект не будет касаться глав муниципальных образований.