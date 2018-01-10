Арестован обвиняемый в поджоге дома в Тюмени

Суд удовлетворил ходатайство об аресте подозреваемого в поджоге дома №4 по Олимпийской в Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления СКР.
Тюменцу 1981 г.р. предъявлено окончательное обвинение. Расследование дела продолжается.
Напомним, возгорание случилось вечером 8 января. Площадь его составила 1,5 тыс. "квадратов". Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Пострадавшие жильцы расселены в гостинице "Колос", город и область поможет им материально. Здание ремонтировали в 2009 г., в том числе утепляли фасад.