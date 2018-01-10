"Поведение признали неэтичным": Преподаватель УрФУ выслушал вердикт комиссии

Сегодня в Уральском Федеральном университете прошло заседание комиссии по этике. Там решалась судьба преподавателя Института Высшей школы экономики и менеджмента Константина Юрченко, который нелестно высказался о поколении 40-50-летних управленцев.

"По итогам председатель комиссии первый проректор университета Дмитрий Бугров и "виновник торжества" Константин Юрченко вышли к журналистам. Это была комиссия по этике, и она рассматривала вопросы этичности поведения преподавателя в данной ситуации. Поведение преподавателя признано неэтичным", - сообщил Накануне.RU пресс-секретарь Уральского федерального университета Дмитрий Бенеманский.

Юрченко был согласен с вердиктом, принёс извинения и переосмыслил резкие высказывание на лекции. Комиссия также отметила, что преподаватель во время лекции для школьников не приводил ссылки на исследования, что недопустимо в университете.

Отметим, что так как это была комиссия по этике, то она не обсуждала вопрос об увольнении преподавателя. В пресс-службе ответили, что Константин Юрченко продолжит работать.

Напомним, журналист Владимир Соловьёв опубликовал на своей странице в социальной сети видео, на котором преподаватель читает лекцию на тему: "Почему студенты выведут экономику из кризиса". Перед будущими абитуриентами был сформулирован ряд тезисов, согласно которым люди 1965-1975 гг. рождения - одно из самых больших зол для современной экономики России.