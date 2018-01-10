Мурманчанин протаранил витрину магазина на угнанном бронетранспортере

Житель Апатитов Мурманской области угнал в местной автошколе ДОСААФ бронетранспортер и врезался на нем в магазин.

Отмечается, что за несколько дней до этого тот же человек сумел угнать "КамАЗ".

По данным региональной ГИБДД, сегодня около 8.30 утра мужчина 1988 года рождения угнал бронетранспортер со стоянки автошколы и через лесной массив проехал в город. Он подъехал к магазину на улице Северной, протаранил иномарку и въехал в витрину.

После тарана мужчина вылез из люка и направился к торговым рядам, где планировал украсть бутылку вина, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили ТАСС в школе ДОСААФ, бронетранспортер стоял на балансе школы, на нем проходило обучение по направлениям от военкомата. Военного оснащения и вооружения на нем не было.