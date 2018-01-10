Адвокат доволен, а прокурор будет обжаловать. Дело курганского застройщика Богомолова, возможно, еще не закончено

После оглашения приговора курганскому застройщику Алексею Богомолову гособвинитель дал комментарий для прессы, передает корреспондент Накануне.RU.

"Изначально вменялась статья 159 - это мошенничество, но суд посчитал, что деяние квалифицировано по статье 165 УК РФ - это причинение имущественного вреда собственнику без цели хищения, но путем обмана. То есть суд принял во внимание множество обстоятельств. После поступления приговора в прокуратуру он будет изучен и уже будет принято решение об обжаловании", - отметил прокурор Алексей Киселев.

В личной беседе с корреспондентом Накануне.RU Киселев отметил, что, скорее всего, приговор все же будет обжалован.

Адвокат Алексея Богомолова отметил, что очень доволен решением, которое принял судья.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Курганский городской суд признал виновным застройщика Алексея Богомолова, ему назначено наказание в 2,5 года в колонии-поселении, реально же Богомолов будет отбывать 1,5 года, так как ему зачтут содержание под домашним арестом.

Чиновников, проходивших по его делу обвиняемым, оправдали. Это заместитель директора департамента ЖКХ и строительства администрации Кургана Владимир Вертунов, начальник отдела учета и охраны объектов культурного наследия управления охраны объектов культурного наследия правительства Курганской области Дмитрий Бровко и экс-заведующая отделом архитектуры и градостроительства департамента архитектуры, имущественных и земельных отношений администрации Кургана Светлана Ковешникова.

Напомним, их обвиняли в совершении 19 преступлений по различным статьям.