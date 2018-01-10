Защитник "Урала" включен в символическую сборную УЕФА

Европейский футбольный союз (УЕФА) составил символическую сборную из молодых игроков, ярко проявивших себя в прошлом году в Российской футбольной Премьер-лиге. В их число вошел и центральный защитник "Урала" Никита Чернов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, 21-летний игрок, выступающий в команде на правах аренды из московского ЦСКА, в нынешнем сезоне дебютировал в Премьер-лиге: это случилось 11 сентября в матче против хабаровского СКА. После этого он провел еще девять встреч в составе "Урала", причем в восьми из них выходил в стартовом составе и сыграл с 1-й по 90-ю минуты. Также Чернов является основным игроком молодежной сборной России: в отборочном турнире к чемпионату Европы-2019 он отыграл без замен во всех пяти матчах.

Стоит отметить, что компанию Никите Чернову в символической сборной лучших молодых игроков РФПЛ составили Матвей Сафонов ("Краснодар"), Алексей Грицаенко ("Краснодар"), Егор Сорокин ("Рубин"), Михаил Лысов ("Локомотив"), Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Аяз Гулиев ("Анжи"), Иван Обляков ("Уфа"), Александр Зуев ("Ростов"), Иван Игнатьев ("Краснодар") и Федор Чалов (ЦСКА).

Как сообщало Накануне.RU, футболисты "Урала" выйдут из отпуска 11 января, после чего отправятся на Кипр.