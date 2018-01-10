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Защитник "Урала" включен в символическую сборную УЕФА
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Никита Чернов защитник ФК Урал (2017) | Фото: fc-ural.ru

Европейский футбольный союз (УЕФА) составил символическую сборную из молодых игроков, ярко проявивших себя в прошлом году в Российской футбольной Премьер-лиге. В их число вошел и центральный защитник "Урала" Никита Чернов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, 21-летний игрок, выступающий в команде на правах аренды из московского ЦСКА, в нынешнем сезоне дебютировал в Премьер-лиге: это случилось 11 сентября в матче против хабаровского СКА. После этого он провел еще девять встреч в составе "Урала", причем в восьми из них выходил в стартовом составе и сыграл с 1-й по 90-ю минуты. Также Чернов является основным игроком молодежной сборной России: в отборочном турнире к чемпионату Европы-2019 он отыграл без замен во всех пяти матчах.

футбол, юношеская сборная России, Никита Чернов(2015)|Фото: AFP

Стоит отметить, что компанию Никите Чернову в символической сборной лучших молодых игроков РФПЛ составили Матвей Сафонов ("Краснодар"), Алексей Грицаенко ("Краснодар"), Егор Сорокин ("Рубин"), Михаил Лысов ("Локомотив"), Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Аяз Гулиев ("Анжи"), Иван Обляков ("Уфа"), Александр Зуев ("Ростов"), Иван Игнатьев ("Краснодар") и Федор Чалов (ЦСКА).

Как сообщало Накануне.RU, футболисты "Урала" выйдут из отпуска 11 января, после чего отправятся на Кипр.

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10.01.2018 15:04 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
17:04 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 07.08.2017 14:20 Мск
"Надеюсь, будем пропускать мало мячей": защитник ЦСКА рассказал, почему решил перейти в "Урал"

Ранее 06.08.2017 13:46 Мск
ФК "Урал" арендовал защитника московского ЦСКА








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Защитник "Урала" включен в символическую сборную УЕФА
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