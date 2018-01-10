Минфин потратил последний триллион рублей из Резервного фонда

Министерство финансов РФ отчиталось о тратах последнего триллиона средств Резервного фонда. Деньги в иностранной валюте были переведены в рубли и направлены на единый счет федерального бюджета, чтобы покрыть его дефицит, говорится в заявлении на сайте Минфина.

В декабре остатки средств Резервного фонда в иностранной валюте на счетах в Банке России на сумму $7,62 млрд, 6,71 млрд евро и 1,1 млрд фунтов стерлингов были использованы на покрытие дефицита бюджета. Они были реализованы за 1 трлн 0,42 млрд рублей, вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета. В результате на счетах Резервного фонда сформировались нулевые остатки, и, в соответствии с законом "О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ в части использования нефтегазовых доходов федерального бюджета", с 1 февраля 2018 года Резервный фонд прекратит свое существование.

С 2018 года главным фондом России станет Фонд национального благосостояния (ФНБ). Размер ФНБ на 1 января 2018 года составлял 3,752 триллиона рублей, что эквивалентно $65,15 млрд.

Ликвидация Резервного фонда связана с началом работы нового бюджетного правила, согласно которому все дополнительные нефтегазовые доходы теперь будут направляться в ФНБ.