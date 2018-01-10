Власти Тюменской области помогут материально жильцам сгоревшей многоэтажки

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев распорядился выплатить жильцам пострадавшего в огне дома №4 по Олимпийской материальную помощь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

"Матпомощь заплатят из областного бюджета. Деньги пойдут на аренду жилья на время восстановления дома. Заявление можно подать в Центр обеспечения мер социальной поддержки по адресу ул. Пермякова, 24/2 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 17.00. Телефоны для справок: 6-8888-6, 48-59-27", - отметили в правительстве.

Напомним, возгорание случилось вечером 8 января. Площадь его составила 1,5 тыс. "квадратов". Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Пострадавшие жильцы расселены в гостинице "Колос", город поможет им материально. Здание ремонтировали в 2009 г., в том числе утепляли фасад.