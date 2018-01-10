Медведев сменил главу Госфильмофонда после письма знаменитых кинематографистов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности гендиректора Госфильмофонда Николая Бородачева.

Новым главой фонда назначен Вячеслав Тельнов, до этого занимавший пост директора департамента кинематографии Минкультуры России. Об этом говорится в распоряжении правительства от 9 января.

Бородачев освобожден от должности "в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса". Данная статья содержит основания для прекращения трудового договора с руководителем организации.

Ранее стало известно, что более 30 российских кинематографистов написали письмо в адрес правительства России с просьбой назначить генеральным директором этой организации Тельнова. Необходимые кадровые изменения обратившиеся объясняли отсутствием "конструктивного диалога" с "не приемлющим современные технологии" руководством Госфильмофонда. Кроме того, они упрекали Бородачева в "финансировании дорогостоящих проектов", не связанных с выполнением основных задач организации.

Письмо в адрес правительства РФ подписали Андрей Кончаловский, Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Фёдор Бондарчук, Владимир Бортко, Алексей Учитель, Владимир Хотиненко и другие - всего около 30 известных российских кинематографистов.