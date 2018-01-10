Челябинца обвиняют в убийстве двухлетнего племянника

18-летнему челябинцу предъявлено обвинение в убийстве 2-летнего племянника. Об этом Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошел днем 20 декабря в одном из домов Металлургического района.

По версии следствия, обвиняемый находился в квартире своей сестры, которая ушла в детский сад за 5-летним сыном, оставив брата присмотреть за 2-летним сыном. Когда мальчик начал плакать, подросток задушил его, перекрыв доступ воздуха одеялом.

По ходатайству следователя обвиняемый заключен под стражу.