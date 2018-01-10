Прощание с Михаилом Державиным состоится 15 января в Театре сатиры

Прощание с актером Михаилом Державиным состоится в Театре сатиры в понедельник, 15 января. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом говорится в сообщении на официальном сайте театра.

Прощание с артистом начнется в 11 часов, гражданская панихида - в 12 часов. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

Михаил Державин умер в возрасте 81 года. Актер был известен своими ролями в кино, его фильмография насчитывает около 30 кинолент. Среди них "Трое в лодке, не считая собаки" (1979), "Бабник" (1990), "Моя морячка" (1990). Озвучивал мультфильмы. Вместе с Александром Ширвиндтом вел телепрограммы "Утренняя почта" (в середине 1980-х годов) и "Хочу знать" (в 2007-2013 годах).

Ранее сообщалось, что Державина погубила тяжелая болезнь.