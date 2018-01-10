В Челябинске востребованные садовые маршруты станут регулярными

Часть челябинских садовых маршрутов могут перейти на круглогодичный режим работы. Соответствующее поручение дал глава города, сообщилив пресс-службе городской мэрии.

Многие челябинцы проживают на дачах круглый год. Руководители СНТ поддерживают инициативу транспортной доступности садовых товариществ зимой.

"Конечно, сразу встает вопрос с обслуживанием остановочных комплексов и прилегающих дорог, которые находятся на балансе самих садовых товариществ. Но все обсуждаемо и решаемо", - считает начальник управления транспорта города Роман Болотов.

Планируется, что в 2018 году самые востребованные садовые маршруты будут работать не только в сезон, но и зимой с корректировкой расписания.