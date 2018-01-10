В Екатеринбурге для родителей первоклашек с 15 января заработает горячая линия

Департамент образования администрации Екатеринбурга с 15 января 2018 года традиционно запустит горячую линию для родителей детей по приему в первый класс школ. Горячая линия будет проходить по будням до 1 февраля 2018 года, сообщили Накануне.RU в администрации города.

Стоит отметить, что 20 января 2018 года во всех школах уральской столицы пройдут дни открытых дверей. В этот день родители или законные представители юных горожан могут прийти в общеобразовательные организации, познакомиться с учителями начальных классов и администрацией.

Напомним, что сроки подачи заявлений на зачисление в первые классы остаются прежними: с 1 февраля - прием заявлений на зачисление в 1 классы детей по постоянной или временной регистрации по месту жительства; с 1 июля - начинается прием детей, не проживающих на закрепленной территории. Но для удобства распределения потоков детей, имеющих постоянную или временную регистрацию, городские власти приняли решение объединить некоторые территории общеобразовательных организаций, для того, чтобы до лета 2018 года основная масса ребят уже была распределена по школам.

Отметим, что родители получили возможность выбора - куда именно подать заявление, а в случае, если в выбранной школе все места заняты, можно подать заявление в другое образовательное учреждение, приписанное к данной территории, как только пришел отказ из первой школы, не дожидаясь, как ранее, 1 июля.