Отделались. Чиновники по делу Богомолова оправданы, сам он получил 2,5 года

Курганский городской суд признал виновным застройщика Алексея Богомолова, ему назначено наказание в 2,5 года в колонии-поселении, передает корреспондент Накануне.RU из зала заседания.

Реально Богомолов будет отбывать 1,5 года, так как ему зачтут содержание под домашним арестом.

Чиновников, проходивших по его делу обвиняемым, оправдали. Это заместитель директора департамента ЖКХ и строительства администрации Кургана Владимир Вертунов, начальник отдела учета и охраны объектов культурного наследия управления охраны объектов культурного наследия правительства Курганской области Дмитрий Бровко и экс-заведующая отделом архитектуры и градостроительства департамента архитектуры, имущественных и земельных отношений администрации Кургана Светлана Ковешникова.

Напомним, их обвиняли в совершении 19 преступлений по различным статьям - "мошенничество", "умышленное уничтожение чужого имущества", "злоупотребление должностными полномочиями", "получение взятки за незаконные действия, в крупном размере", "дача взятки". По данным следствия, бизнесмен обратился к вышеперечисленным чиновникам с просьбой согласовать выделение 6 земельных участков в престижных районах Кургана под предлогом строительства на этой земле социально-значимых объектов - на эти цели по закону земля предоставлялась бесплатно. Гособвинение просило для Богомолова 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.