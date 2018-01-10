РФС окончательно согласовал программу контрольных матчей сборной России перед ЧМ-2018

в этот день
11.01.18
01:18
В Екб.03:18
Закладная в заложниках: стоит ли волноваться, если вашу ипотеку продали?
Путину показали новый электропоезд, которым планируется заменить уральские "Ласточки"
В Кургане оправданы чиновники по скандальному делу Богомолова
Главное
Госдума отклонила проект о соцпомощи находящимся за чертой бедности россиянам

Тема дня
Дорогим россиянам намекают – пенсий не будет вообще Стало известно о первых случаях отказа ПФР в назначении пенсии, об этом рассказал министр труда Максим Топилин – гражданам не хватило пенсионных баллов и стажа, в итоге вместо страховой они получат социальную, которая еще ниже и так небольшой пенсии в полтора раза.
10.01.2018
экономика  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 75


Алексей Анпилогов: Falcon 9 Илона Маска оказался не "убийцей рынка", а обычной ракетой Накануне Илон Маск потерял секретный спутник американских силовиков под кодовым обозначением Zuma. В прошедшее воскресенье ракетоноситель со знаменитой "многоразовой" первой ступенью Falcon 9, разработанный крупнейшей в мире частной космической компанией SpaceX, не сумел выйти на расчетную орбиту и разбился.
10.01.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В сети появились фотографии и имена погибших в жуткой автокатастрофе в ХМАО
Экс-министру здравоохранения Крыма грозит до 15 лет за "госизмену"
СМИ сообщили об уничтожении семи самолетов на российской авиабазе в Хмеймиме
Россия может выйти из ВТО
Преподаватель УрФУ, "разнесший" элиту из 90-х: "Соловьев на меня пока не выходил"
В Сирии 31 декабря разбился российский вертолет, пилоты погибли
В Екатеринбурге выстроились очереди из желающих поддержать выдвижение Путина
В Москве в новогодние праздники снесли фасад фабрики "Рот-Фронт"
Голосование
Что Вы считаете главным событием 2017 года?

Выдвижение Путина на выборы президента

Олимпийский скандал

Дело Улюкаева

Рост биткоина

Успехи РФ в Сирии

Выдвижение Грудинина в президенты

Банковский кризис/отзыв лицензий

Подготовку к ЧМ-2018 по футболу

Референдум о независимости Каталонии

Вступление в должность Трампа, санкции против РФ

Год экологии в России


Результаты 5342



Новости
10.01.2018 14:03 Мск (16:03 Екб)
спорт | В России | За рубежом
РФС окончательно согласовал программу контрольных матчей сборной России перед ЧМ-2018
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Станислав Черчесов, сборная России по футболу, Федор Смолов, Александр Самедов (2017) | Фото: Спорт-Экспресс

Российский футбольный союз окончательно согласовал программу контрольных матчей национальной сборной России в преддверии домашнего чемпионата мира.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в РФС, 23 марта подопечные Станислава Черчесова сыграют в Москве на стадионе "Лужники" со сборной Бразилии: время начала этого матча станет известно позднее. 27 марта россияне в Санкт-Петербурге на одноименной арене проведут контрольный матч с командой Франции. Он начнется в 18 часов 50 минут.

Также в рамках заключительного этапа подготовки к ЧМ-2018 у сборной России запланированы еще две встречи - 30 мая в Инсбруке со сборной Австрии и 5 июня в Москве со сборной Турции. Стадионы и время начала этих матчей также будут объявлены позже.

Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года исполком Российского футбольного союза временно приостановил полномочия Виталия Мутко в качестве президента РФС. Исполняющим обязанности главы организации был назначен Александр Алаев. Сам Мутко, комментируя ситуацию, заявил, что ни о какой отставке речи не идет и это временное решение.

Другие новости по темам: РФС, матчи, сборная России, ЧМ-2018
10.01.2018 14:03 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:03 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 26.12.2017 10:43 Мск
Перед ЧМ-2018 сборная России сыграет с Бразилией, Францией, Австрией и Турцией








Добавить комментарий:

РФС окончательно согласовал программу контрольных матчей сборной России перед ЧМ-2018
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров


Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+