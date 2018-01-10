РФС окончательно согласовал программу контрольных матчей сборной России перед ЧМ-2018

Российский футбольный союз окончательно согласовал программу контрольных матчей национальной сборной России в преддверии домашнего чемпионата мира.

Как сообщили Накануне.RU в РФС, 23 марта подопечные Станислава Черчесова сыграют в Москве на стадионе "Лужники" со сборной Бразилии: время начала этого матча станет известно позднее. 27 марта россияне в Санкт-Петербурге на одноименной арене проведут контрольный матч с командой Франции. Он начнется в 18 часов 50 минут.

Также в рамках заключительного этапа подготовки к ЧМ-2018 у сборной России запланированы еще две встречи - 30 мая в Инсбруке со сборной Австрии и 5 июня в Москве со сборной Турции. Стадионы и время начала этих матчей также будут объявлены позже.

Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года исполком Российского футбольного союза временно приостановил полномочия Виталия Мутко в качестве президента РФС. Исполняющим обязанности главы организации был назначен Александр Алаев. Сам Мутко, комментируя ситуацию, заявил, что ни о какой отставке речи не идет и это временное решение.