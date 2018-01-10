ФСО нашла в Госдуме "похитителя" карточек для голосования ЛДПР

В Госдуме отыскали карточки депутатов фракции ЛДПР, без которых невозможно оставлять голоса за законопроекты.

Как сообщил спикер ГД Вячеслав Володин, "похитителем" карточек стал работник технических служб.

"Депутаты к этому отношения не имеют. Это работник технических служб, который посчитал, что год завершен. И, убирая наши рабочие места, зная, что здесь сидят самые дорогие ему люди, на память собрал карточки (для голосования). В основе этой ситуации лежит популярность партии ЛДПР", - сказал Володин.

При этом карточки выдаются депутатам на весь период их работы в Думе. По словам Володина, сейчас делается все, чтобы к моменту возобновления пленарного заседания после перерыва все карточки были перепрограммированы.

По данным РИА Новости, к выяснению обстоятельств случившегося были привлечены сотрудники ФСО, которые просматривали видео с камер наблюдения.

Напомним, в начале сегодняшнего пленарного заседания - в первый день весенней сессии - ряд депутатов от ЛДПР не смогли зарегистрироваться в силу отсутствия карточек. Также они не смогли и сообщить об этом, так как без карточек не включаются микрофоны у кресел.

В результате лидер ЛДПР Владимир Жириновский с места обвинил коллег из КПРФ в том, что они забрали карточки.