Экс-начальник криминальной милиции Екатеринбурга назначен министром внутренних дел по Республике Тыва

Бывший первый заместитель начальника УМВД России по городу Екатеринбургу - начальник городской криминальной милиции Александр Щур указом Президента Российской Федерации назначен министром внутренних дел по Республике Тыва.

Как отмечает veved.ru, это уже третий регион, где он продолжит службу после переезда из столицы Урала. Отмечается, что Щура относят к команде экс-начальника УВД Екатеринбурга Марата Бисинбаева.

В 1997 году Щур после окончания Уральского юридического института МВД России был направлен для прохождения службы в УВД Ленинского района г. Екатеринбурга оперуполномоченным отделения уголовного розыска. С сентября 2000 года работал старшим оперуполномоченным отделения уголовного розыска отдела милиции УВД Ленинского района г. Екатеринбурга. С января 2001 года - заместитель начальника отдела уголовного розыска - начальник отделения по борьбе с имущественными преступлениями УВД Ленинского района г. Екатеринбурга. С июля 2003 года - начальник отдела милиции УВД Ленинского района г. Екатеринбурга. С июля 2004 года - первый заместитель начальника управления - начальник криминальной милиции УВД Ленинского района г. Екатеринбурга. С августа 2007 года - первый заместитель начальника управления - начальник криминальной милиции УВД Екатеринбурга.

В августе 2011 года подполковник полиции Щур был назначен на должность заместителя министра внутренних дел по Удмуртской Республике - начальника полиции. В Удмуртию он переехал по приглашению генерал-майора Александра Первухина, свердловского силовика, начальника штаба ГУВД по Свердловской области, назначенного в апреле 2011 года министром внутренних дел по Удмуртской Республике. В июне 2014 года полковник полиции Щур назначен заместителем начальника ГУ МВД РФ по Ростовской области - начальником полиции. В ноябре 2015 года ему присвоено звание генерал-майора полиции.