В Соликамске бухгалтер муниципальной библиотеки незаконно заплатила себе из бюджета 6,6 миллиона

В Соликамске судят бухгалтера местной библиотечной системы. Ей вменяют выплату себе лишних надбавок к зарплате, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой полиции.

Главбух муниципальной библиотечной системы пять лет ежемесячно начисляла надбавки к своей зарплате, в том числе необоснованно завышенные премии и отпускные. Суммы варьировались от 10 до 100 тыс. руб. Деньги она тратила на себя, в том числе и на погашение многочисленных кредитов.

Она похитила из бюджета 6 млн 600 тыс. руб. Дело ушло в суд.