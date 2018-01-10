"Она у нас никогда не работала": в ФСБ открестились от жены Аршавина

Алиса Аршавина, жена известного футболиста Андрея Аршавина, никогда не работала в ФСБ России. Об этом сообщили в самой спецслужбе.

Напомним, недавно Аршавину сняли с самолета Москва – Алма-Ата с детьми и сопровождающей их няней. По данным "Аэрофлота", это пришлось сделать "за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа". По сообщению авиакомпании, за 200 м до взлетно-посадочной полосы Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка, что категорически запрещено правилами безопасности.

"При этом пассажирка неоднократно получала предупреждение кабинного экипажа о недопустимости подобных действий, а в дальнейшем ей было сделано письменное предписание, однако, она продолжала игнорировать требования экипажа. На основании этого КВС принял решение о снятии пассажиров с рейса. В рапорте отмечается, что пассажирка А. Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж", - сообщали ранее в "Аэрофлоте".

Сегодня ситуацию прокомментировали в спецслужбе.

"Она не работает и никогда не работала в ФСБ России", - сказал "Интерфаксу" представитель центра общественных связей ФСБ, отвечая на соответствующий вопрос.

Андрей Аршавин, который выступает за казахстанский клуб "Кайрат", пока никак не прокомментировал произошедшее.