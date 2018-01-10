В Минтруде пояснили, почему чиновники могут не декларировать криптовалюты

Минтруд утвердил обновленные рекомендации по представлению сведений о доходах госслужащих. В них впервые упоминаются виртуальные валюты, при этом уточняется, что чиновники могут не указывать их в справке, сообщает газета "Известия".

В Минтруде объяснили это тем, что пока нет подходов к определению и регулированию криптовалют на законодательном уровне.

При этом в ведомстве пояснили, что в дальнейшем требования к декларации криптовалют могут меняться, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что принятие законопроекта о криптовалютах в Госдуме возможно уже в конце марта 2018 года. Криптовалюта в проекте обозначена, как иное имущество. Сейчас определяется подход к тому, как должно проводиться ICO (первичное публичное размещение токенов).