Пермяк прибыл в Тюменскую область с 3 кг наркотиков и забыл зелье в проданной машине

19-летнего пермяка судят в Тюмени за попытку сбыть в регионе 3 кг героина. Часть наркотика он забыл в проданной машине, из-за чего ему пришлось ехать в Свердловскую область – автомобиль успели перепродать, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, пермяк в сентябре 2017 г. через Интернет договорился с продавцом наркотиков о том, что готов сбыть партию зелья. В начале ноября ему поручили доставить партию в Тюмень. Он из тайника на городском кладбище Перми забрал коробку с марихуаной, амфетамином, мефедроном и героином. На своем "ВАЗ-21140" сбытчик выехал в Тюмень.

Героин он спрятал в отсеке под крылом заднего левого колеса, а коробка с остальными наркотиками лежала в багажнике. Около 3.00 3 ноября наркоторговец уснул за рулем и врезался в дорожный знак на 297 км трассы Екатеринбург – Тюмень. Вскоре на место должны были прибыть сотрудники ГИБДД, поэтому пермяк выбросил коробку с наркотиками в снег. После оформления ДТП автомобиль был эвакуирован на штрафстоянку, и из-за сильных повреждений пермяк его продал.

4 ноября наркокурьер на арендованном авто вернулся к месту аварии, забрал в снегу наркотики и вблизи озера Лебяжье в Тюменском районе поместил в тайник, передав его координаты руководителю-наркодельцу. Вечером он на поезде выехал в Пермь и в пути вспомнил, что продал машину вместе со спрятанным героином. Поставщик сообщил обо всем наркодельцу, который дал ему неделю, чтобы вернуть зелье.

Наркокурьер связался с покупателем машины, который успел ее уже перепродать в Талицу. 12 ноября пермяк на поезде прибыл в Тюмень и на следующий день с водителем на автомобиле "Лада Приора" поехал в Талицу. Там он нашел покупателя, незаметно забрал героин и направился в Тюмень.

Вечером 13 ноября на стационарном пункте весового контроля на 317 км трассы Екатеринбург – Тюмень машину остановили силовики, из оперативных источников узнавшие о нарковояже. При досмотре пермяка в кармане его куртки нашли сверток с героином. Курьера задержали. 14 ноября вещества изъяли из тайника у озера Лебяжье. Всего по делу проходит более 3 кг различных наркотиков. Неудавшийся поставщик арестован. Дело рассмотрит Тюменский райсуд.