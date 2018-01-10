В Свердловской области ликвидируют пожар на промышленной площадке

В поселке Бобровском Сысертского городского округа Свердловской области ликвидируют пожар на промышленной площадке, который вспыхнул сегодня в 13.29 по местному времени. По предварительной информации горит цех по производству эпоксидной смолы. Горючая загрузка цеха способствует быстрому распространению огня, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Свердловской области.

"Пожарные принимают меры к локализации пожара. В тушении огня задействованы 10 единиц пожарной и спецтехники, более 30 человек. Подвоз воды для целей пожаротушения осуществляется от пожарного гидранта, который находится на расстоянии 1 км от места пожара", - пояснили в МЧС.