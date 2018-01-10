УФАС возбудило дело из-за рекламы медицинского центра с фразой "Пожалуй, лучшие врачи Челябинска"

УФАС возбудило дело по рекламе медицинского центра "Источник" с фразой "Пожалуй, лучшие врачи Челябинска". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

В антимонопольную службу обратился житель города, который указал, что в эфире радио и на интернет-сайте распространялась реклама медицинского центра, содержание которой противоречит требованиям Закона о рекламе.

"В указанной рекламе наряду с использованием сравнительной характеристики объекта рекламирования путем употребления слова "лучшие" отсутствует конкретный критерий, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение", - рассказали в пресс-службе.