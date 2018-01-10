На нижнетагильской телестудии "Тагил-ТВ" сменился руководитель. Как сообщили Накануне.RU в администрации города, на должность директора назначен Владимир Путинцев.

Назначение произошло еще 30 декабря прошлого года. За день до этого был уволен прежний руководитель телестудии Александр Соловьев. Как пояснили в мэрии, он был освобожден от должности "в связи с принятием собственником имущества организации решения о прекращении трудового договора". О Владимире Путинцеве известно, что ранее он работал художественным руководителем во дворце культуры "Юбилейный".

Как сообщил Накануне.RU руководитель аппарата администрации Нижнего Тагила Андрей Ленда, смена руководства на "Тагил-ТВ" произошла по решению учредителя. Получить комментарий самого Путинцева на момент публикации не удалось - в приемной телестудии сказали, что сейчас он проводит совещание.