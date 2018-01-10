В Челябинске осудили бывшего рэкетира, который 16 лет назад в Казахстане избивал и грабил узбекских коммерсантов

В Челябинске суд приговорил 39-летнего местного жителя к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима за преступления, которые он совершил 16 лет назад.

Преступнику на протяжении 15 лет удавалось скрываться от следствия, однако его все же постигло наказание.

Обвиняемый в марте-апреле 2001 года в казахстанском Костанае вместе с соучастниками совершил два разбойных нападения на квартиры граждан Узбекистана, занимавшихся коммерческой деятельностью, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

"При совершении нападений соучастники применяли к потерпевшим насилие, наносили телесные повреждения и похищали деньги", - добавили в надзорном ведомстве.

Мужчина был задержан в июле 2016 года и заключен под стражу.