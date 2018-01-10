Российские туристы застряли в Альпах из-за сильных снегопадов

Российские туристы в Альпах оказались отрезаны от внешнего мира снежными заносами. Россияне в Червинии (Италия) и Церматте (Швейцария) размещены в отелях и ждут возможности выехать с курортов, сообщили Накануне.RU в АТОР со ссылкой на туроператоров.

На швейцарском курорте Церматт из-за сильных снегопадов оказались заблокированы около 13 тысяч туристов. По данным АТОР, там отдыхает около 30 туристов туроператора PAC Group. Их обратный вылет планируется 12 января.

"Ситуация находится под контролем местных властей и постепенно стабилизируется, наши представители на курортах постоянно находятся в контакте с туристами и помогают в решении организационных вопросов", - сообщили в компании.

Также в Церматте отдыхает небольшое количество туристов туроператора "Русский Экспресс". Они продолжают свой отдых, жалоб от них не поступало, отметили в АТОР.

В аналогичной ситуации оказались туристы на итальянском курорте Червиния: там находится 16 туристов компании "Джет Тревел". Они должны были вылететь в Москву 9 января. Однако с 8 января дорога с курорта и на него заблокирована. Туристы размещены в своих отелях, рассказали в компании.

В Червинии также отдыхают туристы туроператора BSI Group. Ближайшая дата обратного вылета – 11 января, на данный момент туристы в отеле, сними все в порядке, сообщили в компании.

Туроператоры пока не называют точных сроков вывоза туристов. Отмечается, что к ситуации подключилось Министерство туризма Валле Д’Аоста. Туристы проживают в отелях за счет региона.

Ранее Ростуризм рекомендовал россиянам в Швейцарии внимательно следить за прогнозом погоды и следовать рекомендациям местных властей на фоне лавинной опасности, а так же призвал туроператоров предупреждать своих клиентов о погодных условиях в этой стране.