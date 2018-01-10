Назарбаев проведет встречу с Трампом 16 января

Президент США Дональд Трамп проведет встречу в Вашингтоне с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым 16 января.

Как говорится в заявлении Белого дома, главы государств обсудят "пути укрепления и расширения стратегического партнерства по вопросам региональной безопасности и экономического сотрудничества".

Политики обсудят вопросы нераспространения оружия массового поражения и "лидерство Казахстана в решении ряда международных вопросов, особенно по Афганистану, во время председательства в Совете Безопасности ООН", передает ТАСС.

Напомним, в прошлом году в столице Казахстана прошли переговоры между правительством Сирии и вооруженной оппозицией, Совет Безопасности ООН высоко оценил этот диалог.