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Бюджет Челябинской области пополнился на 225 млн рублей от управления государственным имуществом
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бюджет Челябинской области, 2017, (2016) | Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

В бюджет Челябинской области по итогам 2017 года перечислено 225 миллионов рублей от управления государственным имуществом, в том числе земельными участками, и распоряжения недрами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минимущества региона.
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124 млн руб. составили арендные платежи. Как отметил министр имущества и природных ресурсов Алексей Бобраков, увеличение связано с вовлечением в хозяйственный оборот земельных участков на аукционах и повышением эффективности работы с арендаторами по погашению задолженностей.

30 млн руб. составили дивиденды по акциям и отчисления части прибыли областных унитарных предприятий. От продажи и списания имущества, а также реализации пакетов акций в региональный бюджет поступило 58 млн руб. От распоряжения недрами в доход областного бюджета поступило 13,3 млн руб.

В федеральный бюджет было перечислено 193 млн руб. от пользования водными объектами на территории области.

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10.01.2018 12:20 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
14:20 Екб


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Бюджет Челябинской области пополнился на 225 млн рублей от управления государственным имуществом
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