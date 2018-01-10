Бюджет Челябинской области пополнился на 225 млн рублей от управления государственным имуществом

В бюджет Челябинской области по итогам 2017 года перечислено 225 миллионов рублей от управления государственным имуществом, в том числе земельными участками, и распоряжения недрами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минимущества региона.

124 млн руб. составили арендные платежи. Как отметил министр имущества и природных ресурсов Алексей Бобраков, увеличение связано с вовлечением в хозяйственный оборот земельных участков на аукционах и повышением эффективности работы с арендаторами по погашению задолженностей.

30 млн руб. составили дивиденды по акциям и отчисления части прибыли областных унитарных предприятий. От продажи и списания имущества, а также реализации пакетов акций в региональный бюджет поступило 58 млн руб. От распоряжения недрами в доход областного бюджета поступило 13,3 млн руб.

В федеральный бюджет было перечислено 193 млн руб. от пользования водными объектами на территории области.