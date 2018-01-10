Михаил Державин будет похоронен на Новодевичьем кладбище, где покоится его отец

Народный артист России Михаил Державин будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил Мамед Агаев - директор Театра сатиры, где работал Державин.

"Михаил Михайлович Державин будет похоронен на Новодевичьем кладбище, где покоится и его отец, в прошлом ведущий актер театра имени Вахтангова Михаил Степанович Державин. О дне прощания и похорон будет известно позднее", - приводит слова Агаева ТАСС.

Он также подтвердил, что артист скончался после тяжелой продолжительной болезни.

"Последнее время он находился в реанимационном отделении одной из московских клиник", - сообщил директор Театра сатиры.

Михаил Державин умер в возрасте 81 года. Актер был известен своими ролями в кино, его фильмография насчитывает около 30 кинолент. Среди них "Трое в лодке, не считая собаки" (1979), "Бабник" (1990), "Моя морячка" (1990). Озвучивал мультфильмы. Вместе с Александром Ширвиндтом вел телепрограммы "Утренняя почта" (в середине 1980-х годов) и "Хочу знать" (в 2007-2013 годах).