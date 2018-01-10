Из-за наступающих холодов коммунальщики Перми перешли на усиленный режим работы

В конце недели в Перми ожидается серьезное похолодание – ночью будет до минус 26. Специалисты городского департамента ЖКХ, районных администраций и ресуроснабжающих компаний будут работать в режиме повышенной готовности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

При резком понижении температуры воздуха возрастает риск различных аварий на электросетях. В администрации города и районов составлен график круглосуточных дежурств специалистов. Будут дежурить также руководители и ответственные специалисты ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и ТСЖ.

В повышенную готовность приведены ремонтные бригады "Т Плюс", "Пермской сетевой компании", транспорт и спецтехника, а также резервное энергооборудование. Оперативный и ремонтный персонал станций и тепловых сетей готов устранять последствия возможных аварий. По филиалу будет действовать особый режим обеспечения работы на энергообъектах и тепловых сетях в условиях мороза.

В случае аварии жильцам необходимо обращаться в свою управляющую компанию, ТСЖ или в ремонтную службу. Телефоны указаны на квитанции за "коммуналку" и табличке в подъезде. Если произошла серьезная авария, а телефоны управляющей организации не отвечают, жители могут обратиться по телефону Единой дежурной диспетчерской службы – 112.