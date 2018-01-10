Южноуралец получил реальный срок за избиение инспектора ДПС

В Еткульском районе суд приговорил 18-летнего молодого человека к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима за нападение на инспектора ДПС.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года у кафе "Георгий" на 46 км трассы "Челябинск - Троицк", сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Находящийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый пнул ногой по голове сотрудника ГИБДД, который разнимал группу дерущихся на проезжей части молодых людей.

"Сотрудник полиции получил сотрясение головного мозга", - добавили в правоохранительных органах.