В Госдуме усиление дивизиона С-400 в Крыму назвали "предупредительным сигналом украинцам"

Размещение в Крыму второго зенитно-ракетного дивизиона С-400 стало предупредительным сигналом украинским разработчикам ракетного оружия, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

"Чтобы там ни испытывали киевские тактики, любой объект, пересекающий воздушную границу полуострова без разрешения, будет гарантированно сбит - летит он в сторону Крымского моста или на евпаторийские санатории. Могу сказать одно: любая попытка прощупать нашу противовоздушную оборону закончится плачевно", - цитирует РИА Новости депутата.

Белик добавил, что подразделения С-400 "Триумф" создают плотное кольцо ПВО без "мертвых зон".

Как сообщил источник в силовых структурах полуострова, новый дивизион в первую очередь будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной.

В январе 2017 года зенитный ракетный полк, оснащенный системой С-400, заступил на боевое дежурство в Крыму.