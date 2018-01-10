Движение по трассе Ревда - Дегтярск - Курганово в Свердловской области восстановлено

Движение по автодороге Ревда - Дегтярск - Курганово в Свердловской области восстановлено после вмешательства Госавтоинспекции.

Напомним, трасса была закрыта днем 9 января по предписанию ГИБДД. В ведомстве отмечали, что ограничение будет действовать, пока дорожные службы не приведут проезжую часть в соответствие требованиям.

На трассе происходили ДТП из-за нечищеной дороги

Как сообщили Накануне.RU в областной Госавтоинспекции, в результате выявленные недостатки зимнего содержания были устранены обслуживающей организацией. Сейчас дорога приведена в надлежащее состояние.

"После повторного обследования сотрудниками дорожного надзора ГИБДД движение общественного транспорта по данной автодороге было вновь разрешено", - добавили в ведомстве.