Один человек погиб и шестеро пострадали на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

Крупная аварии произошла на 323 км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Тюменской области.

ДТП случилось в 21.30 9 января в Уватском районе. На трассе была метель. Столкнулись "Тойота Королла" и "Ниссан Либерти". По предварительным данным, "Тойота" выехала на "встречку". Затем от удара ее отбросило назад, на свою полосу, в автомобиль "Шанкси".

27-летний вартовчанин, водитель "Тойоты", погиб. Тяжелые травмы получили трое пассажиров этой же машины 19-ти и 26-ти лет. У них – черепно-мозговые травмы, ушибы, у одного – скальпированная рана головы и перелом таза. Другому пришлось ампутировать два пальца на ноге, он же получил перелом бедра. 41-летний водитель "Ниссана" получил ушибы и перелом ноги, у 29- и 30-летних пассажиров этой машины – ушибы и переломы конечностей.