Борис Дубровский распорядился оказать материальную помощь семье погибшего солдата-срочника из Магнитогорска

Семья погибшего магнитогорского военнослужащего в воинской части в поселке Сокол получит материальную помощь. Соответствущее распоряжение дал губернатор Борис Дубровский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"По распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, семья погибшего военнослужащего из Магнитогорска получит материальную помощь в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Напомним, ЧП произошло 5 января. Призывник из Магнитогорска был найден мертвым в воинской части. Расследованием трагедии сейчас занимается Военный следственный отдел по Пермскому гарнизону, уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова взяла на контроль расследование.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Центральном военном округе опровергли информацию о возможном избиении погибшего срочника.