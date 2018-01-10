В Челябинске задержали иностранца, который продавал наркотики местным жителям

В Челябинске задержан иностранец, который хранил наркотики для дальнейшего сбыта местным жителям.

Задержание прошло при силовой поддержке подразделения "Гром" в Советском районе города, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Челябинской области.

У молодого человека 1992 года рождения обнаружено и изъято более 152 гр. наркотического вещества.

"Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, иностранцу грозит до 20 лет лишения свободы", - добавили в полиции.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.