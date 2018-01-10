В СКР назвали причину убийства уральца, которого расстреляли из ружья перед Новым годом

54-летний житель уральского города Березовский стал фигурантом уголовного дела об убийстве. Ему уже предъявлено обвинение.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, вечером 29 декабря прошлого года мужчина, находясь в частном доме по улице Советской, на почве конфликта выстрелил из принадлежащего ему охотничьего ружья 12-го калибра в своего знакомого. От полученного ранения тот умер на месте происшествия.

Фото из материалов дела

Злоумышленнику предъявлено обвинение. Сейчас по уголовному делу ведется комплекс необходимых следственных мероприятий. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводится сбор и закрепление доказательственной базы.

Как сообщало Накануне.RU, недавно полиция задержала пьяного уральца, который разгуливал по улицам с ружьем и целился в прохожих и автомобили.