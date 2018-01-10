Володин сделал "цифровую экономику" приоритетом Госдумы на этот год

Перед началом работы перед депутатами выступил председатель нижней палаты Федерального собрания РФ Вячеслав Володин, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Володина, депутатам предстоит в первую очередь сосредоточиться на рутинной работе, поскольку на сегодняшний день на рассмотрении Госдумы находится 1338 тыс. законопроектов.

"Именно через принятие законов мы выходим на решения проблем, которые ждут от нас граждане", - подчеркнул спикер Госдумы.

В приоритетном порядке депутаты рассмотрят вопросы, связанные с созданием условий для развития предпринимательства, обеспечением россиян жильем, защитой интересов обманутых дольщиков, а также завершением законодательного обеспечения послания президента России Федеральному собранию.

Кроме того, одной из главной тем деятельности парламента в этом году Володин назвал законодательное обеспечение "цифровой экономики". Так, планируется принять законопроект, регулирующий государственно-частное партнерство в области развития информационных систем, в частности, в IT-технологиях. Председатель российского парламента уверен, что законодательная поддержка российских наработок в области цифровых технологий позволит сделать их предметом экспорта.

По информации спикера, к 2025 году внедрение цифровых подходов в экономике позволит дать прирост ВВП на 9 трлн руб.