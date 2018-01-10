В ЛДПР заявили о краже карточек депутатов из зала заседаний Госдумы

Депутат Госдумы, член Президиума фракции ЛДПР, Михаил Дегтярев сообщил об "инциденте" с карточками партии. По его словам, их украли из зала заседаний, поэтому ни зарегистрироваться, ни выступать депутаты не могут.

"В ГД инцидент: кто-то украл 30 из 40 карточек депутатов ЛДПР. Зарегистрироваться, выступать не можем. У ВВЖ (Владимир Вольфович Жириновский - прим.) отключен микрофон, расследуем", - написал Дегтярев в твиттере 9 января вечером.

"Злоумышленник, видимо, очень спешил. Пропала еще и карта у депутата Журавлева (Алексей Журавлев - депутат от партии "Родина" - прим.). Он рядом с фракцией ЛДПР размещается в зале заседаний", - добавил Дегтярев сегодня.

Сегодня, в ходе заседания, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Вадим Деньгин заявил, что "у фракции техническая заминка с регистрацией". Представители ЛДПР в зале заседаний присутствуют, но без карточек не голосуют.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заподозрил в краже карточек коммунистов. Глава КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, пошутил: "Хотя бы поработаем эту сессию в спокойной обстановке".