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Жителей сгоревшей многоэтажки в Тюмени на два месяца разместят в гостинице "Колос"
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Тюмень Олимпийская пожар (2018) | Фото: vk.com

Жители сгоревшего многоэтажного дома №4 на ул. Олимпийская в Тюмени могут разместиться в гостинице "Колос" и находиться там в течение двух месяцев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.

Этого времени хватит на восстановление или подготовку необходимых документов, чтобы найти жилье для временного проживания на период проведения ремонта в здании или квартире. Оплата найма, а также услуги риэлторов будут компенсированы за счет бюджета на основании заключенных договоров. Суммы будут рассчитываться исходя из средней стоимости аренды жилья в этом районе.

Компенсация будет предоставляться только тем людям, которые официально зарегистрированы по данному адресу на основании соответствующих документов. Все документы в обязательном порядке будут проверяться в регистрационной палате. Заявления для получения выплат можно подать любым удобным для граждан способом: через портал госуслуг, прийти в МФЦ или в Центр обеспечения мер социальной поддержки. Такую информацию до пострадавших от пожара донес руководитель комиссии по ЧС, заместитель главы администрации города Тюмени Павел Перевалов во время встречи с жителями дома № 4, которая состоялась вчера. Тюменцы лично смогли задать вопросы представителям администрации города и специалистам различных ведомств: МЧС, УВД, социальной защиты.

Павел Перевалов сообщил, что конструктивные элементы дома, пострадавшие в ходе пожара, будут восстанавливать за счет средств бюджета (субсидии). В максимально сжатые сроки проведут ремонт крыши, фасада, окон, мест общего пользования, систем водо-, теплоснабжения дома и трубопроводов в квартирах. С руководителями различных служб достигнута договоренность, чтобы вопросы восстановления документов решались оперативно. По каждому вопросу пострадавших от пожара специалисты будут искать вариант решения.

Начальник управления соцзащиты населения города Тюмени и Тюменского района Елена Харламова поблагодарила неравнодушных жителей, которые в первые же часы с момента трагедии стали предлагать помощь. Социальной защитой организован прием вещей, продуктов питания от граждан. На встрече также сообщили, что дом будет находиться под охраной, пока жильцы не вывезут все свои вещи, но делать это они будут только в сопровождении спасателей. Временным размещением имущества жильцов занимается управа Восточного административного округа.

Напомним, площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м. Огнем повреждены 43 квартиры. Перевалов во время брифинга уточнил, что здание ремонтировалось в 2009 г., в том числе утеплялся фасад дома. По словам представителей МЧС, все материалы для монтажа прошли сертификацию в области пожарной безопасности. В настоящее время специалисты поднимают все документы, касающиеся ремонта здания. Они станут предметом тщательного исследования.

Как сообщало Накануне.RU, пожар начался вечером 8 января в одной из квартир. Во время тушения огня спасатели нашли тело тюменца, его личность устанавливается.

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10.01.2018 10:53 Мск | Тюмень | информационная служба Накануне.RU
12:53 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 09.01.2018 12:07 Мск
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Жителей сгоревшей многоэтажки в Тюмени на два месяца разместят в гостинице "Колос"
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