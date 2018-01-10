В Магнитогорске полицейские ищут подозреваемого в совершении тяжкого преступления

Полиция Магнитогорска ищет подозреваемого в совершении тяжкого преступления.

Составлен фоторобот предполагаемого преступника, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Челябинской области.

"Правоохранительные органы просят оказать содействие в установлении личности гражданина, по предварительной версии подозреваемого в совершении тяжкого преступления", - добавили в полиции.

Приметы разыскиваемого : мужчина, на вид 30-35 лет, рост 170-175 см, славянской внешности, среднего телосложения, волосы русые, глаза светлого цвета.

Был одет : обувь черного цвета, шапка черного цвета, куртка черного цвета.

Граждан, располагающих информацией о местонахождении данного гражданина, просят позвонить по телефонам 8(3519)23-58-02, 8(3519)29-99-63, 8-912-797-05-11.

В полиции также добавили, что конфиденциальность гарантируется.