Народного артиста России Михаила Державина погубила тяжелая болезнь

Стала известна причина смерти ведущего актера Театра сатиры Михаила Державина.

Как сообщили РИА Новости в театре, народный артист России скончался "после продолжительной тяжелой болезни". Что это за болезнь, собеседник агентства уточнять не стал.

Михаил Державин умер в возрасте 81 года. Как ранее сообщили Накануне.RU в театре, о дате прощания и похорон объявят в ближайшее время.

Актер был известен своими ролями в кино, его фильмография насчитывает около 30 кинолент. Среди них "Трое в лодке, не считая собаки" (1979), "Бабник" (1990), "Моя морячка" (1990). Озвучивал мультфильмы. Вместе с Александром Ширвиндтом вел телепрограммы "Утренняя почта" (в середине 1980-х годов) и "Хочу знать" (в 2007-2013 годах).