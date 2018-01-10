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В Прикамье начальник районной ГИБДД отдал для преступления проходившую по "уголовке" машину
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Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

В Уинском районе возбуждено уголовное дело против бывшего начальника районного отделения ГИБДД. Ему вменяют выдачу земляку вещдока – автомобиля, на котором позже было совершено преступление, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СК.
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По версии следствия, офицер в сентябре 2017 г. незаконно выдал местному жителю с охраняемой стоянки автомобиль. Машина была вещественным доказательством по уголовному делу. Позже на ней было совершено новое преступление. Проведена служебная проверка. Силовик уволен по отрицательным мотивам.

Расследование уголовного дела продолжается.

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10.01.2018 10:45 Мск | Михаил Лукашкин
12:45 Екб


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В Прикамье начальник районной ГИБДД отдал для преступления проходившую по "уголовке" машину
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