В Прикамье начальник районной ГИБДД отдал для преступления проходившую по "уголовке" машину

В Уинском районе возбуждено уголовное дело против бывшего начальника районного отделения ГИБДД. Ему вменяют выдачу земляку вещдока – автомобиля, на котором позже было совершено преступление, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СК.

По версии следствия, офицер в сентябре 2017 г. незаконно выдал местному жителю с охраняемой стоянки автомобиль. Машина была вещественным доказательством по уголовному делу. Позже на ней было совершено новое преступление. Проведена служебная проверка. Силовик уволен по отрицательным мотивам.

Расследование уголовного дела продолжается.